'Hoppers' se mantiene líder en taquilla y supera el estreno de 'Reminders of him'

Dirigida por Daniel Chong, 'Hoppers' cuenta la historia de una joven de 19 años que se infiltra en el mundo animal utilizando el cuerpo de un castor para proteger su hábitat.

Las cifras en taquilla que ha tenido desde su estreno, el pasado 6 de marzo, posicionan al nuevo filme de Pixar como uno de los mejores estrenos para una cinta animada desde 'Coco' (2017).

Por su parte, 'Reminders of him', dirigida por Vanessa Caswill y basada en la novela homónima de Colleen Hoover, relata la historia de Kenna, una mujer que tras salir de la cárcel intenta volver a conectar con su hija, pero se enfrenta a la resistencia de todo el mundo.

El tercer lugar lo ocupa esta semana otro estreno, el de la cinta de terror 'Undertone', que recaudó 9,3 millones de dólares, superando ligeramente las expectativas, según los datos publicados por la web especializada Box Office Mojo.

La cuarta posición fue para 'Scream 7', de Paramount, con 8,4 millones en las taquillas locales en su tercer semana en cartelera.

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La séptima entrega de la franquicia de terror superó el pasado viernes los 100 millones dólares quince días después de su estreno. El total de la película asciende ya a 176,9 millones de dólares.

La lista de las cinco más taquilleras se cierra con 'GOAT', de Sony Pictures Animation, que suma 4,7 millones de dólares, y un total de 162,8 a nivel global.