Huelga universitaria en reclamo de más presupuesto paraliza inicio de clases en Argentina

Los sindicatos de profesores e investigadores anunciaron que la protesta se extenderá en una primera etapa hasta el 21 de marzo y, en un segundo tramo, entre los días 23 y 30 de marzo.

En la prestigiosa Universidad de Buenos Aires (UBA), los docentes anunciaron que la huelga se llevará a cabo por tiempo indefinido, hasta que consigan sus reclamos.

Los docentes piden que se aplique la ley de financiación universitaria, aprobada en 2025 e impulsada por la oposición argentina, pero que fue vetada por Milei, pese a que el Congreso no aceptó el veto del presidente.

Esta ley, que Milei se niega a aplicar, prevé una actualización de las partidas presupuestarias para universidades, hospitales universitarios, ciencia y tecnología.

El programa económico de austeridad que puso en marcha el Gobierno argentino en diciembre de 2023 incluyó profundos recortes en los fondos destinados a las universidades públicas, lo que provocó graves desajustes del poder adquisitivo de los docentes por la alta inflación acumulada.

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Milei y sus ministros defendieron los recortes como parte de una necesaria reducción del Estado, aunque la protesta de miles de personas en las calles de las principales ciudades del país y las iniciativas opositoras en el Congreso obligaron al Gobierno a aceptar mejoras en los gastos para las universidades.

Pero las mejoras en el financiamiento no han llegado hasta ahora a las distintas universidades públicas, las cuales acogen a la mayoría de los estudiantes de la educación superior de Argentina.