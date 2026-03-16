Industrial musical en EEUU rompe récord con 11.500 millones de dólares en 2025, según RIAA

En su informe anual, la Asociación de la Industria Discográfica de Estados Unidos (RIAA, en inglés), detalló este lunes que estas cuentas generaron 6.400 millones de dólares en ingresos, y que solo las suscripciones prémium crecieron un 6,8 %, hasta 5.880 millones de dólares.

El presidente y director ejecutivo de RIAA, Mitch Glazier, dijo en un comunicado que la música sigue siendo un pilar de la cultura y un motor económico en crecimiento para Estados Unidos, "aportando 212.000 millones de dólares al PIB y respaldando más de 2,5 millones de empleos estadounidenses".

La asociación atribuyó este crecimiento a la apuesta de los sellos discográficos por innovaciones tecnológicas que fortalecen la conexión entre artistas y fans, además de abrir la puerta a nuevos formatos y experiencias musicales.

El informe también destaca el renacimiento del vinilo, cuyas ventas en Estados Unidos crecieron por decimonoveno año consecutivo, representando cerca del 50 % del valor global de este formato.

"El año 2025 muestra una economía musical fuerte y estable, resultado de la inversión comprometida de los sellos y de la identificación de nuevos espacios para expandir la creatividad de los artistas", expresó Matt Bass, vicepresidente de Investigación y Operaciones de Oro y Platino de la RIAA.

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Agregó que los sellos están diversificando la forma en que se relacionan con los fans, "desde la facilidad del streaming hasta el resurgimiento del vinilo y la concesión de licencias para herramientas y servicios de inteligencia artificial responsables".

Para el ejecutivo, la música grabada en el país ha demostrado un crecimiento sostenido a nivel global.

El informe además resaltó que el streaming generó 9.500 millones de dólares y representó por quinto año consecutivo el 82 % del total de ingresos del sector en el país.

Las suscripciones de pago de streaming crecieron hasta 106,5 millones de cuentas, con ingresos asociados de 6.400 millones de dólares, equivalentes al 55,3 % del total de la música grabada en EE.UU., consolidando al país como el mayor mercado de suscripciones pagadas del mundo, que representa un tercio del valor global de este formato.

El vinilo, por su parte aumentó un 9,3 % en 2025 superando los 1.000 millones de dólares en ventas en Estados Unidos, casi la mitad del valor global del formato.

El vinilo lideró los formatos físicos en Estados Unidos y generó más de tres veces los ingresos de los CD, con 46,8 millones de unidades vendidas, frente a 29,5 millones de discos compactos, consolidándose como el formato físico preferido por los consumidores, según la RIAA.

"Los últimos 20 años han estado marcados por una transformación sin precedentes en la música grabada, desde el ascenso constante y la dominancia de las opciones de 'streaming' (...) hasta el resurgimiento del vinilo como experiencia auditiva y objeto de colección", manifestó Glazier.