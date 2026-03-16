Irán dice que luchará hasta que EE.UU. e Israel paren de imponer la guerra

"Nuestras fuerzas armadas y nuestro pueblo están decididos a defenderse el tiempo que sea necesario, hasta que el enemigo comprenda que no puede iniciar una guerra contra Irán cuando quiera y detenerla cuando le plazca", advirtió en una rueda de prensa el portavoz del Ministerio iraní de Exteriores, Esmail Baghaei.

Añadió que Irán no tolera que "dos regímenes malvados" (en referencia a EE.UU. e Israel) le impongan la guerra y, cuando les conviene o enfrentan problemas logísticos y defensivos, declarar un alto el fuego para reanudar agresiones poco después.

"El agresor, según la razón, la lógica y el derecho internacional, debe rendir cuentas. Hay que garantizar que esta guerra, o estas guerras intermitentes, no se nos impongan de nuevo periódicamente a nuestra región y a nuestro país", precisó.

El diplomático iraní recordó los ataques de junio pasado de EE.UU. e Israel, que durante doce días se dirigieron contra instalaciones nucleares, entre otras, y provocaron el asesinato de varias figuras militares y de seguridad iraníes.

Subrayó también que la guerra actual fue "impuesta" a Irán mientras el Gobierno negociaba con "seriedad" una salida pacífica a su programa nuclear.