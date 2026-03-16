Israel dice que se está preparando para la "siguiente fase" en el Líbano

"Nos estamos preparando para la siguiente fase y estamos reforzando el Comando Norte con fuerzas adicionales para ampliar la operación militar, intensificar el golpe contra Hizbulá y eliminar la amenaza a nuestras ciudades del norte", dijo Zamir, según un comunicado, tras una visita a los soldados del norte.

"Ahora debemos centrarnos en eliminar las amenazas y fortalecer la defensa de nuestras ciudades, y en una fase posterior debemos intensificar los ataques contra Hizbulá", adelantó sin entrar en detalles.

Además, dijo que sus tropas han matado a 400 miembros de Hizbulá hasta la fecha; en un país en el que los fallecidos, tras dos semanas de bombardeos contra el sur, el este e incluso la capital de Beirut, rondan las 900 personas y hay más de 2.140 heridos, según el Centro de Operaciones de Emergencia del Líbano, perteneciente al Ministerio de Salud Pública.