Juez dominicano aplaza juicio preliminar contra dueños de discoteca afectada por siniestro

El Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional aplazó el comienzo del juicio para incluir en el proceso a la madre de los hermanos acusados, así como a la Alcaldía de Santo Domingo y al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, por presunta responsabilidad civil.

Los hermanos y empresarios Antonio y Maribel Espaillat han sido acusados por el Ministerio Público de ser responsables de la tragedia, tras un estudio oficial que determinó que esta ocurrió por la sobrecarga a la que fue sometido el techo durante años y al presunto descuido de estos de reparar el techo.

El tribunal desestimó hace dos semanas la petición de los hermanos Espaillat de realizar su propio estudio sobre el siniestro.

Entre los fallecidos en el lugar estuvieron el merenguero Rubby Pérez, quien animaba una fiesta, los exjugadores del béisbol de Grandes Ligas Octavio Dotel y Tony Blanco, la gobernadora de la provincia de Montecristi (noroeste), Nelsy Cruz, y el diseñador de modas Martín Polanco.

La tragedia enlutó prácticamente a todo el país, pues perdieron la vida bajo los escombros decenas de personas de diversos estratos sociales de la población. El lugar era uno de los centros de diversión más populares de la capital dominicana.

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El juez Raymundo Mejía informó que conocerá sobre el juicio preliminar los lunes y viernes.

Decenas de familiares acudieron a la audiencia, varios de los cuales gritaron "asesinos" a los hermanos Espaillat cuando estos salían de la sala tras el aplazamiento, comprobó EFE.

El abogado de los acusados dijo a los medios que la madre de estos reside en Estados Unidos y que sufre de Alzheimer, pero que acogen la decisión del juez y procederán a facilitar las informaciones de lugar para que la mujer reciba la citación.

"La Justicia está fortalecida, creemos en la Justicia, creemos en los jueces y una demostración de eso fue que se quería (realizar otro) un peritaje y el juez lo negó, lo que significa que hay un proceso y hay una intención de que se logre justicia", dijo a los medios Winston Mejía, quien perdió a una hija en la tragedia.

El deudo pidió "cárcel" para los propietarios de la siniestrada discoteca, al expresar que estos sabían "durante años" las circunstancias del techo y que, incluso, horas antes del desplome, fueron presuntamente advertidos de la caída de arena y agua hacia el interior del centro de diversión.