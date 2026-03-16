Juez paraguayo ordena cambiar de prisión a dos reos vinculados a presunto narco Marset

Legal indicó a EFE que los procesados Alexis González y Luis Paiva deben ser trasladados al Centro de Reinserción Social Martín Mendoza de la ciudad de Emboscada (centro), donde existe un "régimen penitenciario mucho más rígido".

La Fiscalía de Paraguay, según el juez, encontró "ciertas evidencias" de que ambos reos "seguían trabajando desde las penitenciarías" como parte de un esquema internacional de narcotráfico presuntamente vinculado a Marset, quien fue detenido en la ciudad boliviana de Santa Cruz de la Sierra y luego trasladado a Estados Unidos.

Los presos son investigados tras el operativo 'A Ultranza Py', que tuvo lugar en 2022 y es considerado el más grande ejecutado hasta ahora contra el crimen organizado y el lavado de dinero en Paraguay, en el también fue procesado Marset.

Además, ambos fueron procesados dentro de una causa conocida en el país como 'Nexus', que investiga una estructura criminal dedicada al tráfico, transporte y comercialización de sustancias estupefacientes, indicó Legal.

El juez destacó que la captura de Marset "levanta mucha expectativa" por la "información que se puede obtener" sobre otras investigaciones de tráfico internacional de drogas y su relación con otros hechos punibles.

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Las autoridades, según Legal, aseguran que Marset tiene "cierto grado de participación en el homicidio" del fiscal paraguayo Marcelo Pecci, asesinado en 2022 en la isla colombiana de Barú mientras se encontraba de luna de miel con su esposa.

El Ministerio de Justicia indicó a EFE que Alexis González estaba recluido en el Centro Penitenciario Nacional de Emboscada y que Luis Paiva está preso en el Centro de Rehabilitación Social de Cambyreta, en el departamento de Itapúa (sur) a la espera de su traslado.

Marset, quien estaba prófugo desde el 29 de julio de 2023, es acusado de liderar una red criminal internacional de tráfico de drogas y, desde mayo de 2025, la agencia antidrogas de Estados Unidos (DEA) lo había incluido entre los fugitivos más buscados.