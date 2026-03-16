Justicia rusa multa a la española Freepik con casi 40.000 dólares

"Freepik Company S.L. será multada con tres millones de rublos", anunció un juez de la corte Taganski.

El servicio de inteligencia artificial, uno de los más usados del mundo, fue declarado culpable de una infracción contemplada en el apartado 2 del artículo 13.41 del Código de Infracciones Administrativas de la Federación Rusa, referente a la necesidad de eliminación de contenidos prohibidos en Rusia.

Freepik, que nació en 2012 como un banco de imágenes en Málaga, es hoy día una de las webs de inteligencia artificial más populares en el mundo.

En los últimos años, Rusia ha impuesto cuantiosas multas a Google, Telegram, Facebook, TikTok y otras empresas por violación de las leyes locales.

Algunos de estos servicios fueron también bloqueados en el país, como es el caso de Facebook y ahora, Telegram.