Kim vota en legislativas norcoreanas tras aparición de votos en contra en comicios locales

La agencia estatal KCNA informó este lunes de que Kim votó el día previo en un colegio electoral situado en la mina de carbón Chonsong, en la provincia de Pyongan del Sur.

"Kim Jong-un recibió una tarjeta de votación del presidente del comité electoral y votó por Jo Chol-ho, gerente de la mina de carbón juvenil de Chonsong... quien es candidato a diputado de la Asamblea Popular Suprema", dijo la KCNA.

La agencia estatal también informó de que el domingo a las 18:00 hora local (9:00 GMT), la votación había finalizado en todas las circunscripciones del país, con una participación del 99,99 %.

Los resultados suelen reflejar apoyos del 100 %, pero este año podría haber un pequeño porcentaje de votos en contra, después de que en las elecciones locales de 2023 los medios estatales mostraran que el 99,91 % de los votantes apoyó a los candidatos a las asambleas provinciales y el 0,09 % votó en contra, mientras que en las elecciones municipales y de condado el 99,87 % votó a favor y el 0,13 % en contra.

El único precedente de votos en contra fue en 1959 en una elección parcial de la Asamblea Popular Suprema, según documentos de la Embajada soviética en Pionyang citados por la revista surcoreana Weekly Chosun. En aquel entonces 14 votantes se pronunciaron en contra entre alrededor de 1,2 millones de participantes en esos comicios.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Los porcentajes en contra, aunque bajos, se produjeron después de que el régimen introdujera un cambio simbólico en su sistema electoral al permitir explícitamente el voto en contra en las elecciones para las asambleas locales.

Esto ha generado expectativa de que los resultados de las elecciones en el Parlamento norcoreano muestren también, aunque mínimos, votos en contra de algunos candidatos.

Aunque el cambio fue presentado como una muestra de mayor normalidad electoral, los candidatos siguieron siendo únicos por circunscripción y los niveles de apoyo permanecieron prácticamente unánimes.

Las legislativas se celebran normalmente cada cinco años. Las últimas tuvieron lugar en 2019, pero el nuevo proceso se pospuso hasta este año, en una decisión que algunos observadores vinculan con la intención de alinearlo con el IX Congreso del Partido de los Trabajadores, celebrado en febrero pasado.