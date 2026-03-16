Kuwait detiene a grupo vinculado con Hizbulá que planeaba "amenazar la seguridad nacional"

El grupo estaba compuesto por 16 personas, entre ellas 14 ciudadanos kuwaitíes y dos libaneses, presuntamente implicados en actividades destinadas a socavar la soberanía de Kuwait y reclutar personal para Hizbulá.

Según el comunicado del Ministerio del Interior, "el complot de sabotaje" estaba diseñado para "sembrar el caos, perturbar el orden público y amenazar la seguridad nacional".

Durante los arrestos, las fuerzas de seguridad se incautaron de armas de fuego, municiones, drones, dispositivos de comunicación y dinero en efectivo, entre otros.

El Ministerio del Interior subrayó que "la seguridad y la soberanía de Kuwait constituyen una línea roja infranqueable" y que las autoridades castigarán a aquellos individuos que cooperen con grupos terroristas extranjeros.

Kuwait es uno de los países del golfo Pérsico que está siendo blanco de ataques iraníes. El domingo, un dron alcanzó la base de Ali Al Salem, que alberga contingentes de Italia y Estados Unidos.

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Hizbulá, una milicia aliada de Irán, se ha involucrado en la guerra con ataques a Israel, que a su vez está bombardeando con dureza el Líbano.