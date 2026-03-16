La actividad económica de Panamá crece un 4,07 % interanual en enero de 2026

La expansión de enero pasado es inferior al 6,69 % reportado en el mismo mes del año anterior, precisa el INEC, un ente de la Contraloría General panameña.

El IMAE es un indicador de producción que permite aproximar la senda del crecimiento económico del país, calculada en alrededor del 4 % del producto interno bruto (PIB) en el 2025 de acuerdo con las previsiones oficiales.

El sector transporte, almacenamiento y comunicaciones mantuvo en enero pasado "su nivel dinámico" propulsado por el desempeño del Canal de Panamá en cuanto a ingresos por peajes y toneladas netas transportadas por los buques, aunque también contribuyeron el transporte aéreo y el movimiento de contenedores TEUs a través del sistema portuario nacional.

La actividad comercial registró un desempeño positivo amparado en el comportamiento de la venta de autos nuevos y de combustible así como el aumento en el valor de las reexportaciones de bienes desde la Zona Libre de Colón (ZLC), la mayor del continente.

La producción industrial mostró un resultado positivo pero bajo y las actividades que mostraron algún dinamismo fueron: el procesamiento de carne de pollo; sacrificio del ganado porcino; y la producción de bebidas gaseosas y alcohólicas como ron y cerveza.

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Los servicios de hoteles y restaurantes continuaron su dinamismo de meses anteriores debido a la entrada de turistas al país tanto por vía aérea como a través de cruceros, una afluencia que produjo una mayor ocupación hotelera y consumo en establecimientos gastronómicos.

Por otra parte, mostraron variaciones negativas el cultivo de banano destinado a la exportación, así como la venta al exterior de pescado y filete de pescado y otros productos del mar refrigerados y congelados.

El IMAE acumuló un crecimiento del 4,33 % en 2025, con una tasa interanual a diciembre de ese año del 4,03 % impulsada por los sectores de transporte, el comercio y las finanzas.

El PIB de Panamá creció un 2,7 % en 2024 impulsado por el comercio y el consumo interno.