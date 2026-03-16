La AIE está dispuesta a liberar más reservas estratégicas de petroleo "si es necesario"

"Todavía tenemos muchas reservas disponibles" y "podemos hacer más si es necesario", aseguró Birol en una declaración emitida en vídeo en la página web de la agencia sobre la liberación de crudo coordinada por sus países miembros.

En ese sentido, el director de la AIE declaró que pese a la liberación récord decidida la pasada semana las reservas siguen siendo amplias. "Incluso después de esta operación, quedarán más de 1.400 millones de barriles en reservas de emergencia, lo que significa que podemos actuar de nuevo si fuera necesario", mantuvo.

Añadió que, además de los países miembro de la AIE, varios socios han expresado su apoyo a la operación, entre ellos India, Colombia, Singapur, Tailandia y Vietnam.

Explicó que la guerra en la región está provocando la mayor interrupción de suministro en la historia del mercado global de petróleo, con un volumen de crudo fuera del mercado superior al registrado durante la crisis energética de 1973, y que el bloqueo del estrecho de Ormuz, una de las principales rutas energéticas del mundo, está afectando también al gas natural.

Recordó que en respuesta a la crisis, los países miembro de la AIE decidieron el pasado 11 de marzo la mayor liberación de reservas de emergencia de su historia, con unos 400 millones de barriles de petróleo puestos a disposición del mercado para compensar la pérdida de suministro.

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"Esta rápida acción ha tenido un efecto calmante en los mercados", señaló el turco, tras indicar que los precios del petróleo están actualmente más bajos que hace una semana, aunque advirtió de que las reservas solo pueden actuar como un amortiguador temporal.

"El factor más importante para que se restablezcan flujos estables de petróleo y gas es la reanudación del tránsito por el estrecho de Ormuz", por donde pasa alrededor del 20 % del comercio mundial de petróleo, insistió el director de la AIA.