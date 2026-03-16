La bolsa de Londres sube un 0,55 % en línea con otros mercados europeos

El índice principal londinense, el FTSE 100, avanzó 56,54 puntos, hasta los 10.317,69, mientras que el secundario, el FTSE 250, que agrupa a empresas más pequeñas, generalmente británicas, perdió un 0,22 % o 48,63 puntos, hasta los 22.022,47.

Es pronto para saber si el parqué británico retoma la senda alcista con la que arrancó el año pero que se quebró con el inicio de la guerra contra Irán: en solo dos semanas, el FTSE 100 perdió casi todas las ganancias acumuladas durante el año y que lo habían llegado a acercar a la barrera de los 11.000 puntos.

Entre las empresas que hoy impulsaron a la bolsa londinense estuvieron la minera Endeavour (3,05 %), la de empresa productos médicos Haleon (2,91 %) y la logística Segro (2,85 %).

En sentido contrario, bajaron la energética Spirax (-2,71 %), la compañía de apuestas Entain (-2,63 %) y la inmobiliaria Rightmove (-2,63 %).

Esta semana se espera conocer las últimas cifras de desempleo y de deuda acumulada en el Reino Unido, así como una eventual revisión de los tipos de interés. Sobre esta última, las pobres cifras de PIB anunciadas el viernes (estancamiento en enero) más la incertidumbre geopolítica invitan a descartar una eventual bajada de tipos.