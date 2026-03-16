La Bolsa de São Paulo sube 1,25 % y comienza la semana en verde impulsada por Petrobras

El Ibovespa, índice de referencia del principal mercado bursátil de América Latina, terminó la sesión en positivo al cerrar en los 179.875 puntos, luego de caer un 0,95 % la semana pasada impactada por el conflicto en Oriente Medio.

La combinación de factores externos e internos mantiene a los operadores del mercado en estado de alerta, con los ojos puestos en las decisiones de política monetaria en Estados Unidos y Brasil este miércoles.

Los analistas esperan que la Reserva Federal estadounidense mantenga los tipos de interés entre el 3,5 % y el 3,75 %, pero el mercado sigue prudente por las expectativas de un posible recorte en la tasa básica de interés en Brasil, que se ubica en el 15 % anual, el nivel más elevado de las últimas dos décadas.

El Banco Central podría frenar nuevamente la disminución de los tipos este miércoles por la escalada del precio internacional del petróleo tras los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán.

De otro lado, los operadores reaccionaron optimistas a la previsión del PIB brasileño divulgada por el Banco Central, que mostró un crecimiento de 0,8 % en enero, por encima del 0,2 % de diciembre pasado.

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También ayudó la valorización del crudo en el mercado internacional que benefició a los papeles de la estatal Petrobras, cuyos ordinarios se apreciaron un 1,50 %, mientras que los preferenciales avanzaron un 2,66 % y encabezaron las ventas del día.

Entre los más negociados también se ubicaron los títulos preferenciales del Banco Bradesco (+0,05 %) y los ordinarios del Banco do Brasil (+0,38 %).

Las mayores ganancias del día fueron para las acciones preferenciales de Raízen, la mayor empresa de biocombustibles de Brasil, que se apreciaron un 11,11 %, junto con las ordinarias de la Compañía Siderúrgica Nacional (CSN), que se valorizaron un 5,4 %.

En el lado opuesto se ubicaron los papeles ordinarios de la compañía se seguros Porto Seguro (-4,0 %) y los iguales de a cadena de droguerías Raia (-0,93 %).

En el mercado de divisas, el real se apreció un 1,59 % frente al dólar, que terminó cotizado a 5,229 reales para la compra y a 5,230 reales para la venta en el tipo de cambio comercial brasileño.

El volumen negociado en la jornada superó los 22.700 millones de reales (unos 4.348 millones de dólares o 3.783 millones de euros), en más de 3,7 millones de operaciones financieras, según los resultados al cierre de la sesión.