La Bolsa española sube un 0,18 % pendiente del precio del petróleo

Después de tres sesiones consecutivas a la baja, el índice de referencia del mercado nacional, el IBEX 35, sumó 30,1 puntos, hasta los 17.089,4 enteros. En lo que va de año, acumula una caída del 1,26 %.

La Bolsa española inició la tercera semana bursátil tras el inicio del conflicto en Oriente Medio prácticamente plana.

Tras ampliar los rebotes en las primeras horas de negociación, el avance se moderó en el último tramo de la jornada bursátil y el índice cerró con una subida del 0,18 %, pendiente de la evolución de la situación en el estrecho de Ormuz.

De los grandes valores del IBEX 35, Repsol ganó un 1,39 % y BBVA un 0,5 %, mientras que Banco Santander cedió un 0,28 %; Inditex un 0,31 %; Iberdrola un 0,38 % y Telefónica perdió un 0,7 %.

El precio del barril de crudo brent, el de referencia en Europa, cae el 1 % y cotiza en torno a los 102 dólares pese a que el estrecho de Ormuz sigue prácticamente cerrado, aunque desde el fin de semana han pasado algunos buques.