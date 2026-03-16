La Casa Blanca dice que la cumbre Trump-Xi en Pekín podría retrasarse

"No está en peligro, pero podría retrasarse", aseguró Leavitt en entrevista con Fox & Friends. La portavoz recordó que Trump está deseando realizar esa visita, pero su prioridad ahora es estar enfocado en "el éxito de la operación Furia Épica" contra Irán, que se enfrenta ahora al desafío de reabrir el estrecho de Ormuz al tráfico marítimo.

Trump sugirió este fin de semana en una entrevista con el Financial Times que podría retrasar su viaje a Pekín, previsto entre el 31 de marzo y 3 de abril, hasta conocer la postura de Pekín sobre si está dispuesto a ayudar para garantizar la seguridad del estrecho de Ormuz, después de que Estados Unidos e Israel iniciaran el 28 de febrero una operación militar conjunta contra Irán.

El Ministerio chino de Exteriores aseguró este lunes que Pekín y Washington "mantienen comunicación" respecto a la "posible" visita a finales de este mes del presidente estadounidense.

El portavoz de la cancillería Lin Jian señaló en rueda de prensa que la diplomacia de jefes de Estado "juega un papel estratégico irreemplazable" en la relación bilateral entre los dos países.

La visita hasta ahora no ha sido confirmada ni expresa ni oficialmente por China. De concretarse, sería la segunda visita de Trump al gigante asiático, después de la que realizó en 2017, durante su primer mandato.

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Trump ha pedido a China intervenir en el estrecho de Ormuz, ya que es uno de los principales beneficiados por la reapertura del comercio de crudo, gas y otras materias primas estratégicas.

El mandatario estadounidense también ha demandado a los socios de la OTAN o socios como Japón o Australia apoyar a Estados Unidos para forzar a Irán a no amenazar instalaciones estratégicas en países del Golfo Pérsico y permitir el tránsito por Ormuz.