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16 de marzo de 2026 - 12:00

La inflación en Canadá se desaceleró con fuerza en febrero y se situó en el 1,8 %

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Toronto (Canadá), 16 mar (EFE).- La inflación en Canadá se desaceleró con fuerza en febrero y se situó en el 1,8 % interanual, frente al 2,3 % registrado en enero, impulsada principalmente por la caída de los precios de la energía, informó este lunes el organismo público Estadísticas Canadá (EC).

Por EFE

El descenso de la inflación se debió en gran medida a la fuerte reducción del precio de la gasolina, que cayó un 14,2 % en comparación con febrero de 2025, y del gas natural, que retrocedió un 17,1 %.

Pero EC también destacó que el declive de los precios de la gasolina fue menor que en enero, cuando la reducción fue del 16,7 %, debido a que a finales de mes el coste del petróleo empezó a subir ante los indicios de un conflicto inminente en Oriente Medio.

Desde entonces, el conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán ha estallado, lo que ha provocado el cierre del estrecho de Ormuz, por donde circula en torno al 20 % del crudo global, y ha incrementado el precio del barril un 40 %.

Con los datos dados a conocer este lunes, los economistas prevén que el Banco de Canadá mantendrá este miércoles sin cambios los tipos de interés en el 2,25 %. El banco central canadiense ha dejado sin cambios la tasa de referencia en sus dos últimos anuncios.

EC explicó que la moderación del índice también responde a un efecto estadístico derivado del final de la rebaja temporal del impuesto al valor añadido en febrero de 2025, que elevó los precios hace un año y ahora reduce la comparación interanual.

Este efecto afectó especialmente a los precios de los restaurantes, así como a bebidas alcohólicas y juguetes.

A pesar de la desaceleración de la inflación, los precios de los alimentos comprados en supermercados subieron un 4,1 % interanual, mientras que los precios en los restaurantes aumentaron un 7,8 %.

El informe señaló que los precios de los alimentos han aumentado un 30,1 % desde febrero de 2021, a pesar de que el ritmo de crecimiento se ha moderado en los últimos meses.