La inflación en Canadá se desaceleró con fuerza en febrero y se situó en el 1,8 %

El descenso de la inflación se debió en gran medida a la fuerte reducción del precio de la gasolina, que cayó un 14,2 % en comparación con febrero de 2025, y del gas natural, que retrocedió un 17,1 %.

Pero EC también destacó que el declive de los precios de la gasolina fue menor que en enero, cuando la reducción fue del 16,7 %, debido a que a finales de mes el coste del petróleo empezó a subir ante los indicios de un conflicto inminente en Oriente Medio.

Desde entonces, el conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán ha estallado, lo que ha provocado el cierre del estrecho de Ormuz, por donde circula en torno al 20 % del crudo global, y ha incrementado el precio del barril un 40 %.

Con los datos dados a conocer este lunes, los economistas prevén que el Banco de Canadá mantendrá este miércoles sin cambios los tipos de interés en el 2,25 %. El banco central canadiense ha dejado sin cambios la tasa de referencia en sus dos últimos anuncios.

EC explicó que la moderación del índice también responde a un efecto estadístico derivado del final de la rebaja temporal del impuesto al valor añadido en febrero de 2025, que elevó los precios hace un año y ahora reduce la comparación interanual.

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Este efecto afectó especialmente a los precios de los restaurantes, así como a bebidas alcohólicas y juguetes.

A pesar de la desaceleración de la inflación, los precios de los alimentos comprados en supermercados subieron un 4,1 % interanual, mientras que los precios en los restaurantes aumentaron un 7,8 %.

El informe señaló que los precios de los alimentos han aumentado un 30,1 % desde febrero de 2021, a pesar de que el ritmo de crecimiento se ha moderado en los últimos meses.