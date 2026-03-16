La ONU pide una respuesta global ante el auge de un fraude online cada vez más sofisticado

Para abordar la expansión de este delito, Viena acoge este lunes y martes la 'Cumbre Global contra el Fraude', un encuentro organizado por la Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito (ONUDD) e Interpol y que reúne a gobiernos, empresas tecnológicas y organizaciones de la sociedad civil.

"Hoy nos enfrentamos a un tipo de fraude muy diferente: sofisticado, organizado y perpetrado cruzando fronteras a una velocidad vertiginosa", advirtió el director interino de la ONUDD, John Brandolino, en la inauguración de la cumbre.

Según explicó, los delincuentes pueden ahora operar desde un país, estafar a víctimas en otro y almacenar pruebas en un tercer lugar, lo que dificulta la respuesta de las autoridades.

La tecnología ha acelerado esta transformación, al permitir a los estafadores operar a escala global y mover con rapidez el dinero obtenido mediante criptomonedas y otros activos digitales.

Según Interpol, entre 2024 y 2025 las notificaciones relacionadas con fraude aumentaron un 54 %.

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"Los estafadores están utilizando tecnologías avanzadas, incluida la inteligencia artificial, para ampliar sus operaciones y perfeccionar sus tácticas de engaño", señaló el secretario general de Interpol, Valdecy Urquiza.

Las víctimas ya no son contactadas para ser estafadas mediante correo electrónico o llamadas telefónicas, sino también a través de videos falsificados o mensajes de voz que se hacen pasar por familiares o personas de confianza.

"La velocidad a la que evolucionan estas tácticas es asombrosa. Conocer la amenaza no es suficiente. El fraude prospera cuando los países actúan de forma aislada", remarcó Urquiza, quien explicó que los delincuentes aprovechan las lagunas entre Estados, las diferencias legislativas y las demoras en el intercambio de información.

En la misma línea, David Hanson, ministro de Estado en el Ministerio del Interior de Reino Unido, subrayó la necesidad de eliminar las barreras innecesarias al intercambio de información.

"Que algo siga ocurriendo no significa que debamos aceptarlo como nuestro destino", afirmó, y advirtió que detrás de cada fraude hay un "profundo sufrimiento humano": personas que han perdido sus ahorros y empresas arruinadas.

El mensaje repetido por los participantes en la conferencia fue precisamente que ningún país puede afrontar por sí solo este problema, al tratarse de un fenómeno global.