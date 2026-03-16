La ONU renueva su misión en Afganistán por solo tres meses

La resolución final para renovar el mandato, que se llevó a cabo tras intensas negociaciones, amplía la presencia de UNAMA hasta el 17 de junio, un periodo más corto, para permitir un análisis más profundo del papel de la ONU en el país.

China, que actuó como responsable de redactar y promover el texto ante el Consejo, propuso inicialmente una extensión de un año.

El representante permanente chino, Fu Cong, dijo durante la sesión de hoy que el Consejo debe "adaptar el mandato y las sanciones vigentes a la realidad sobre el terreno" y "facilitar el diálogo" con miras a la reconstrucción del país.

Fu también resaltó la importancia de "un enfoque equilibrado" que combine "apoyo humanitario, apertura del espacio político y cooperación entre todas las partes interesadas".

Estados Unidos presionó para que la renovación fuera más breve, argumentando que permitiría al órgano evaluar de forma exhaustiva si la misión, una de las más costosas de Naciones Unidas, sigue siendo apropiada y eficaz en las condiciones actuales, especialmente frente a la persistente crisis humanitaria y la situación de los derechos humanos en Afganistán.

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Washington también busca la liberación de los ciudadanos estadounidenses detenidos en el país y recientemente designó a los talibanes como un "Estado patrocinador de detenciones indebidas".

Por su parte, el representante adjunto británico Archie Young señaló que la resolución para renovar el mandato incorpora un nuevo lenguaje que insta a los talibanes a revertir restricciones recientes contra mujeres y niñas.

Young enfatizó la necesidad de que UNAMA siga coordinando los esfuerzos humanitarios y promoviendo los derechos humanos, en especial la igualdad de género y con "la participación plena y segura de las mujeres en la toma de decisiones" en el país.

La misión de la ONU también trabajará para promover el regreso de desplazados y refugiados, así como facilitar la actividad comercial y financiera pese a las sanciones internacionales.

UNAMA, establecida en 2002, enfrenta desafíos crecientes en medio de la crisis económica, social y de seguridad en Afganistán.

Grupos humanitarios han advertido que el país atraviesa una de sus peores crisis desde que el movimiento talibán retomó el control, con millones de personas en situación de inseguridad alimentaria y escasez de recursos básicos.

El debate de hoy se produce igualmente en un contexto de tensiones regionales, como el enfrentamiento entre Afganistán y Pakistán en zonas fronterizas.