La UE adopta nuevas sanciones contra cuatro personas por difundir propaganda de Rusia

Con la decisión de hoy, las medidas restrictivas se aplican ahora a un total de 69 personas y 17 entidades vinculadas a las amenazas híbridas de Rusia hacia la UE, informó en un comunicado el Consejo de la UE, la institución que representa a sus Estados miembro.

Tras su inclusión en la lista, estas cuatro personas no podrán entrar ni transitar por el territorio de la UE ni acceder a fondos de ciudadanos y empresas europeas, al tiempo que verán congelados sus activos.

El Consejo decidió incluir en la lista al propagandista ruso Serguéi Klyuchenkov, por "justificar la guerra" y sugerir ataques de represalia contra países que apoyan a Ucrania, así como al presentador de noticias de la televisión rusa Ernest Mackevičius, por "difundir regularmente narrativas falsas" sobre el conflicto.

También han sido incluidos Graham Phillips, por sus "artículos propagandísticos" en la Ucrania ocupada, y el presentador Adrien Bocquet por "amplificar la propaganda del Kremlin" desde lugares simbólicos de la guerra.

"Mediante sus actividades, las personas designadas son responsables de apoyar las acciones y políticas del gobierno ruso, que socavan la democracia, el Estado de derecho, la estabilidad y la seguridad en la Unión Europea y Ucrania", subrayaron los Veintisiete en un comunicado.

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Además de ampliar la lista de sanciones por manipulación de información, los países de la UE aprobaron hoy unas conclusiones que subrayan que la UE debe fortalecer su capacidad de "contrarrestar las amenazas híbridas".

En particular, señalan a "Rusia y a sus aliados", a los que condenan "por sus persistentes, coordinadas y prolongadas campañas híbridas" contra la UE y "por el menoscabo del apoyo a Ucrania y su capacidad de defensa" y dicen que los Veintisiete seguirán actuando frente a las amenazas de Moscú.