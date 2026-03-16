La UE sanciona a nueve altos militares rusos responsables de la masacre ucraniana de Bucha

Las medidas restrictivas, adoptadas en un Consejo de ministros de Exteriores, se dirigen "contra nueve personas que desempeñaron un papel importante en los hechos y que, por lo tanto, son responsables de acciones que socavan o amenazan la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania", según un comunicado de esa institución.

Durante los 33 días de ocupación del distrito de Bucha, los soldados rusos cometieron más de 9.000 crímenes de guerra y mataron a más de 1.400 civiles, entre ellos 37 niños, según la Fiscalía General de Ucrania; aunque Rusia sigue negando la matanza.

Entre los sancionados por la UE figura el coronel general Aleksandr Chayko, excomandante del distrito militar oriental y el oficial militar ruso de mayor rango sobre el terreno en Ucrania al comienzo de la invasión a gran escala, ya que era el comandante en jefe en Ucrania cuando las tropas rusas entraron en Bucha .

La nueva lista también incluye a otros altos mandos militares que comandaron tropas rusas en Ucrania al inicio de la guerra y "que cometieron atrocidades contra los residentes de Bucha y zonas vecinas como Hostomel, Irpin y Borodianka".

Otros de los incluidos en la lista es además responsable de la adopción de un niño del óblast de Donetsk, ocupado por Rusia, que fue deportado ilegalmente a ese país.

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El Consejo precisó que los nueve rusos sancionados "dirigieron sus unidades cuando cientos de civiles fueron asesinados, en algunos casos mediante brutales ejecuciones" y que las tropas que dirigían "también participaron en saqueos, torturas y en obligar a civiles a retirar los cadáveres de soldados rusos".

Estas nueve personas quedarán sujetas a la congelación de sus activos y los ciudadanos y empresas de la UE tendrán prohibido proporcionarles fondos. Además, se les ha impuesto una prohibición de viajar, que les impide entrar o transitar por los Estados miembros de la UE.

El Consejo recordó que en la actualidad aplica este tipo de medidas restrictivas a unas 2.600 personas y entidades en respuesta a la guerra en Ucrania.

Las calles Vokzalna y Yablunivska en Bucha se consideran el mayor epicentro de los crímenes rusos en la región de Kiev.

Allí las fuerzas rusas dispararon contra civiles con rifles de francotirador y fueron estas avenidas las que conmocionaron al mundo entero tras quedar al descubierto, después de la retirada del Ejército ruso, de la matanza que cometió contra residentes pacíficos.