Llega a Lima el féretro con el cuerpo del difunto candidato presidencial Napoleón Becerra

Los restos de Becerra fueron transportados en el avión presidencial junto a varios de sus militantes y postulantes al Congreso por el Partido de los Trabajadores y Emprendedores (PTE-Perú) , que resultaron heridos en el volcamiento del vehículo en que se desplazaba el candidato entre las regiones andinas de Huancavelica y Ayacucho.

Dos de los postulantes al Congreso por el partido de Becerra, Alberto Pizango y Mónica Huayllane, viajaban junto al candidato presidencial y resultaron heridos en el accidente, razón por la cual fueron trasladados a Lima para su atención médica.

Uno de los familiares que recibió los restos en el Grupo Aéreo Número 8 fue su hermano Walter Becerra, quien agradeció el apoyo del presidente transitorio, José María Balcázar, para su traslado en la nave presidencial.

"La decisión de la familia ha sido trasladarlo para darle cristiana sepultura en la ciudad de Cajamarca, pero están acá presentes los candidatos del Partido de los Trabajadores y Emprendedores del Perú, los cuales han pedido que Napoleón el día de hoy (lunes) sea velado sus restos en la ciudad de Lima", explicó en diálogo con la emisora RPP.

Asimismo, pidió que se realicen las investigaciones pertinentes para conocer los motivos del deceso, dado el clima de inseguridad en el país.

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Becerra, quien tenía 61 años y lideraba el izquierdista Partido de los Trabajadores y Emprendedores (PTE-Perú), sufrió el accidente en la autopista Vía de los Libertadores, en la región de Huancavelica, cuando viajaba hacia la vecina región de Ayacucho, según informó la candidata a diputada por Lima y portavoz de su agrupación, Emely Silva.

El PTE-Perú figura en las encuestas de intención de voto en la categoría de "otros", al contar con menos de 1 % de las preferencias de los ciudadanos.

De acuerdo con la información, el candidato se dirigía hacia la ciudad de Ayacucho, a más de 550 kilómetros al sur de Lima, en un vehículo particular para continuar con su campaña proselitista.

El accidente se produjo a la altura del kilómetro 183 de la Vía de los Libertadores en la jurisdicción de la localidad de Huaytará, en Huancavelica.

Según esa información, Becerra fue llevado hacia un centro médico cercano, pero falleció por las heridas que había sufrido, mientras que otras tres personas que iban en el mismo vehículo resultaron heridas, dos de ellas de gravedad, por lo que han sido trasladadas a la ciudad de Ayacucho.

Las elecciones generales en Perú se celebrarán el 12 de abril próximo para elegir a las autoridades nacionales para el periodo 2026-2031, entre ellos la Presidencia y sus dos Vicepresidencias, un Parlamento bicameral con 60 senadores y 130 diputados, además de 5 representantes para el Parlamento Andino.

En caso de que ningún candidato presidencial obtenga la mitad más uno de los votos, el 7 de junio habrá una segunda vuelta entre los dos aspirantes presidenciales con más votos válidos.