Los talibanes anuncian represalias contra Pakistán y dan por terminada la vía diplomática

"No es el momento para la diplomacia ni para mantener conversaciones", declaró el principal portavoz del Gobierno talibán, Zabihullah Mujahid, a la cadena afgana TOLOnews, donde confirmó que el Emirato Islámico (como se denomina los talibanes) responderá al ataque de Islamabad.

A través de la red social X, Mujahid acusó a Pakistán de equiparar sus operaciones a la guerra en Gaza.

"El régimen militar paquistaní emplea tácticas israelíes en sus agresiones y asaltos contra los afganos, atacando hospitales y sitios civiles para perpetrar horrores", afirmó.

El portavoz condenó la violación del espacio aéreo afgano para bombardear un centro de rehabilitación de drogodependientes en la capital, una acción que tildó de "crimen contra la humanidad" y contraria a los principios internacionales que, según los fundamentalistas, dejó más de 200 muertos.

El anuncio de represalias se produce apenas una semana después de que el ministro de Defensa afgano, Mohammad Yaqoob Mujahid, advirtiera públicamente de que sus fuerzas están preparadas para un conflicto prolongado frente a la escalada fronteriza.

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La crisis actual transcurre en paralelo a la paralización de las negociaciones de paz entre ambos países, mediadas en los últimos meses por Catar, Turquía y Arabia Saudí.

Aunque en los primeros compases de esta escalada militar el Gobierno talibán abogó por dialogar, Islamabad nunca llegó a expresar interés en sentarse a la mesa de negociaciones.

Antes del bombardeo de hoy, la Misión de la ONU en Afganistán (UNAMA) había documentado al menos 75 civiles muertos y 193 heridos por el fuego cruzado.

Estas cifras están por debajo de la versión del Ejército de Pakistán, que asegura haber abatido cerca de 700 presuntos combatientes negando sistemáticamente haber causado víctimas no combatientes en sus operaciones.