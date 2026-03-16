Lula recibe a Paz en su primera visita a Brasil

La llegada de Paz contó con honores de Estado en el Palacio de Planalto, que incluyó una revista a un batallón de soldados de Dragones de la Independencia, regimiento histórico de la Presidencia brasileña.

Lula lo saludó con un afectuoso abrazo en lo alto de la rampa que conduce al palacio, desde donde escucharon los himnos de ambos países, y siguieron hacia el despacho del mandatario brasileño para una reunión privada.

Entre los asuntos previstos para la cita, están la cooperación en el área de energía, la integración física, combate a la criminalidad transnacional, comercio e inversiones, cooperación para el desarrollo y temas migratorios y consulares, según un comunicado de la Presidencia brasileña.

Al diálogo particular, luego se sumarán ministros de Brasil y Bolivia, antes del almuerzo que el Gobierno brasileño ofrecerá en homenaje a Paz en la sede de la cancillería.

La visita a Brasil de Paz, quien asumió la Presidencia el pasado noviembre, durará dos días y concluirá este martes con su participación en un foro de negocios en São Paulo, en el que estarán presentes representantes de 80 empresas bolivianas.