Más de 600.000 juguetes falsos de 'Stranger Things', incautados en España

Se trata de la mayor intervención de juguetes falsos realizada hasta el momento por ese cuerpo policial, con unas 25 toneladas de productos falsificados que estaban almacenados en naves industriales en la comunidad de Madrid.

La operación fue bautizada 'Eleven', en alusión a una de las protagonistas de la serie, y dos personas de nacionalidad china fueron detenidas como presuntos responsables de un delito contra la propiedad intelectual.

Se calcula que, de haber salido al mercado sobre todo en bazares chinos a precio muy inferior a los originales, la mercancía les habría reportado beneficios de unos 3 o 4 millones de euros (unos 3,44 o 4,5 millones de dólares).

La investigación se inició en febrero, cuando los investigadores tuvieron conocimiento del flujo de envíos sospechosos procedentes de China a unas determinadas empresas de logística y paquetería.

Las partidas presentaban documentación irregular, con datos de identidad y contacto falsos para dificultar cualquier actuación policial, lo que hizo saltar las alarmas.

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La primera intervención policial fue el 11 de febrero y permitió interceptar en una empresa de logística 72 cajas que contenían miles de productos vinculados a la conocida producción televisiva norteamericana.

Había miles de peluches de Demogorgon -la criatura depredadora de la ficción- y del resto de protagonistas, así como cartas de colección y muñecos pequeños de plástico en sobres o en cajas con la marca de la serie.

Los artículos mostraban acabados de muy baja calidad y carecían de las garantías mínimas de seguridad exigidas para su comercialización en el mercado europeo.

Los investigadores lograron identificar a la destinataria de la mercancía y localizar el centro neurálgico de la actividad en una nave industrial situada en el municipio madrileño de Parla.

Uno de los detenidos es un hombre que era el arrendatario de este centro y el otro una mujer que se encargaba de recepcionar los pedidos.

La investigación dio paso a cinco inspecciones simultáneas en distintos puntos de Fuenlabrada, Getafe y Parla.

En la nave de este último fue donde se halló más mercancía falsificada, correspondiente también a peluches de algunas películas de Disney como 'Lilo & Stich' y miles de llaveros de marcas registradas vinculadas a series y filmes como 'Zootopia', 'Pink Panther', 'Star Wars' o 'Pokémon', de las que también se intervinieron cromos de colección falsos.

Según la Policía, el balance revela la magnitud del entramado: más de 25 toneladas de productos falsificados sumando más de 600.000 artículos, todos ellos reproducciones no autorizadas de marcas y contenidos de gran proyección comercial.

Las pesquisas pusieron de manifiesto que estos productos entrañaban un riesgo real para la salud, especialmente de los menores: muchos juguetes estaban fabricados con materiales frágiles y piezas de pequeño tamaño que podían desprenderse con facilidad, con el consiguiente peligro de asfixia o intoxicación.