Merz reitera que Berlín quiere mantener la independencia de Commerzbank

"En cuando a la oferta de adquisición de UniCredit, hay que constatar que UniCredit tiene que hacer una oferta de ese tipo tras haber sobrepasado el umbral del 30 %. Así está estipulado en la ley del mercado de valores", dijo Merz en una rueda de prensa con el primer ministro neerlandés, Rob Jetten.

"Por lo demás, se trata, de momento, de una cuestión de los dos bancos implicados. La opinión política del Gobierno es clara: queremos mantener la independencia de Commerzbank", agregó el canciller.

Merz recordó, sin embargo, que ahora el Consejo de Supervisión y el Consejo Directivo de Commerzbank tienen que dar una respuesta a la oferta de adquisición.

"Todo lo demás se verá en las próximas semanas y meses", señaló.

Antes, el portavoz del Ministerio de Finanzas, Maximilian Kall, había subrayado la posición del Ejecutivo germano y dijo que "una adquisición hostil, especialmente teniendo en cuenta que Commerzbank es un banco de importancia sistémica, no sería aceptable".

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UniCredit espera un canje de acciones de 0,485 acciones de UniCredit por cada título de Commerzbank, lo que corresponde a un precio de 30,8 euros por acción del banco alemán o una prima del 4 % con respecto al valor de cierre del 13 de marzo de 2026.

La relación de canje de la oferta será determinada en los próximos días por la Autoridad Federal de Supervisión Financiera (BaFin), que no quiso comentar el caso por motivos de confidencialidad.

La BaFin dispone de un plazo de diez días laborables prorrogable por otros cinco para decidir sobre la publicación de la oferta, mientras que, posteriormente, los accionistas de Commerzbank contarían con un periodo de entre cuatro y diez semanas para decidir si la aceptan.