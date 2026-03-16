México concluye la contención de un derrame de hidrocarburo en el golfo de México

Las autoridades indicaron que mantienen recorridos de verificación, monitoreo satelital, análisis de corrientes marinas y seguimiento en campo para determinar el origen del contaminante.

"Una vez detectado el origen del hidrocarburo, se procederá conforme a la legislación ambiental vigente para determinar responsabilidades y garantizar la reparación del daño ambiental", señalaron diversas dependencias del Gobierno en un comunicado.

De manera paralela, la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) ha solicitado información a diversas empresas del sector, para determinar si algún incidente operativo pudo haber provocado la presencia de hidrocarburo en la zona.

Las autoridades mexicanas han indicado que el derrame que contaminó varios kilómetros de las costas del sureste del país proviene de un barco petrolero en las aguas del estado de Tabasco, pero no ha entrado en detalles sobre qué empresa es la responsable.

Las acciones de contención y limpieza fueron coordinadas por agentes de la Secretaría de Marina (Semar) y personal de la estatal Petróleos Mexicanos (Pemex) para evitar una mayor dispersión del contaminante hacia el litoral.

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Pemex informó que desde el "primer momento" en que se identificó la presencia de hidrocarburo en el golfo de México se realizaron operaciones de prevención y contención mar adentro mediante embarcaciones especializadas, lo que permitió evitar una mayor dispersión del contaminante hacia las costas.

Las autoridades añadieron que los trabajos de saneamiento en playas presentan avances importantes y se prevé que en los próximos días puedan concluirse, con el objetivo de que las zonas afectadas sean reabiertas a la población.

Las dependencias y agencias medioambientales informaron que en las labores de limpieza en las costas de Tabasco y Veracruz se desplegaron 210 trabajadores, quienes recolectaron 91 toneladas de residuos impregnados con hidrocarburo, almacenados en celdas temporales habilitadas para su manejo adecuado.