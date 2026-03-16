México ha evacuado a 1.337 ciudadanos en Oriente Medio tras escalada de conflicto bélico

La Cancillería mexicana precisó en un comunicado que las personas mexicanas evacuadas son tanto residentes como turistas y hasta este momento no se han reportado daños a la integridad física de alguna o algún connacional.

Apuntó que el espacio aéreo se encuentra abierto en "forma intermitente en la mayoría de los países de la región", por lo que se recomienda contactar a la aerolínea o agencia de viajes involucrada, para aquellas personas que tengan una reservación.

"Se reitera que no es recomendable viajar al Medio Oriente mientras prevalezca la situación de conflicto", añadió.

Además, dijo que embajadas de México en aquellos países permanecen atentas a las solicitudes de atención y protección consular para seguir asistiendo a las personas mexicanas que lo soliciten.

Irán afirmó este lunes que sus fuerzas armadas están decididas a "defenderse el tiempo que sea necesario" en la guerra actual, hasta que EE.UU. e Israel comprendan que no pueden atacarles "cuando quieran y parar cuando les plazca".