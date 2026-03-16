México se guiará por "la firmeza y la cabeza fría" en la negociación del T-MEC con EE.UU.

"México propondrá la permanencia del T-MEC y la eliminación de aranceles. Cabeza fría y firmeza nos guiarán", apuntó Ebrard en un mensaje en redes sociales en el que también compartió un plan semanal de cara a la revisión.

"(El) Plan aprobado por la presidenta Sheinbaum rumbo a la revisión del T-MEC: martes habrá reunión previa vía zoom, miércoles tendrá lugar la primera ronda de conversaciones con EEUU", añadió el ministro.

Fuentes de la secretaría de Economía indicaron que el subsecretario Luis Rosendo Gutiérrez participará el martes en reuniones previas, mientras que Ebrard irá el miércoles a Washington DC, en la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR, en inglés), Jamieson Greer.

Tanto Ebrard como Gutiérrez viajan a Washington, tras una reunión que sostuvieron con Sheinbaum. El subsecretario Gutiérrez y sus contrapartes participarán en la reunión vía zoom y el miércoles participan de manera presencial Ebrard y Greer.

Ebrar y Greer habían instruido a sus negociadores a iniciar discusiones sobre las medidas necesarias para garantizar que los beneficios del Acuerdo Comercial se otorguen principalmente a las partes, incluyendo la reducción de la dependencia de importaciones provenientes de otras regiones, el fortalecimiento de las reglas de origen, y el reforzamiento de la seguridad de las cadenas de suministro de América del Norte.

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La semana pasada, Ebrard afirmó que México llegaría con "poder de negociación" a la revisión del T-MEC.

"Hay que tener en claro que somos un país poderoso, prudente, pero tenemos poder de negociación. México es el principal país exportador de Estados Unidos y es el que paga un arancel más bajo de todos los demás", expresó el funcionario tras un evento público en el central estado de Puebla.

Ebrard señaló aquel día que en la primera ronda de conversaciones para la revisión del T-MEC se tocarán "tres temas principales de común acuerdo".

El primero, la revisión de cómo reducir de manera conjunta la dependencia que los tres países de Norteamérica tienen respecto a otras naciones, en especial de Asia, luego de superar discusiones sobre reducir el déficit entre Estados Unidos y México.

El segundo serán las reglas de origen, pues enfatizó que el comercio que viene "va a estar organizado en función de dónde hiciste el producto, no necesariamente su precio", porque Estados Unidos, "el mercado más grande del mundo", cambió el sistema que privilegiaba producir más barato sin importar el origen.

El tercer tema será la seguridad de las cadenas de suministro, que Ebrard vinculó con la guerra en Oriente Medio y las dificultades en el estrecho de Ormuz, al advertir que el riesgo hoy puede ser el petróleo, pero mañana puede ser cualquier otro insumo estratégico.

Ebrard reveló que, tras esta primera ronda con Estados Unidos, Canadá entrará en la agenda, con una primera reunión prevista en mayo.

Precisamente el 12 de marzo, el Gobierno de México abrió la convocatoria para una misión comercial a Canadá que se realizará del 7 al 9 de mayo en las ciudades de Toronto, Montreal y Vancouver, con la meta de llevar la representación empresarial mexicana "más amplia" en ese país en lo que va del siglo, en una ofensiva para fortalecer exportaciones, inversión y cadenas regionales de valor.

Según la Unidad de Desarrollo Productivo de la Secretaría de Economía, la misión se justifica por el peso de Canadá como cuarto socio comercial de México, segundo destino de exportación en 2025, con un alza superior al 17 % en los envíos, y por el acceso preferencial con arancel cero para el 99 % de los bienes bajo el T-MEC.