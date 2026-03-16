Ministro de Exteriores de Irán niega haber contactado a EEUU para reanudar conversaciones

En un mensaje en su cuenta oficial de X, Araqchí afirmó que su último contacto con Witkoff fue antes de que el presidente estadounidense, Donald Trump, "decidiera acabar con la diplomacia mediante otro ataque militar ilegal contra Irán".

"Cualquier afirmación en sentido contrario parece tener como único objetivo engañar a los comerciantes de petróleo y al público", aseveró el jefe de la diplomacia iraní.

Así respondió a una información publicada por el medio digital estadounidense Axios que indicaba que Araqchí había enviado mensajes a Witkoff en los últimos días, reactivando un canal de comunicación directo.

Trump insistió este lunes en que la guerra contra Irán terminará "pronto", aunque descartó la posibilidad de que concluya esta misma semana.

"No pasará mucho tiempo antes de que tengamos un mundo mucho más seguro", respondió Trump en la Casa Blanca al ser preguntado por la prensa sobre la duración del conflicto.

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El presidente estadounidense aseguró que, desde el comienzo el pasado 28 de febrero de la operación bautizada por el Pentágono como 'Furia Épica', EE.UU. ha acabado con la armada, la fuerza aérea y hasta el liderazgo iraní.

Por su parte, el presidente iraní, Masud Pezeshkian, advirtió el lunes de que la República Islámica "no se rendirá" y que hablar de poner fin a la guerra es "inútil" hasta que garanticen que no habrá más ataques contra Irán en el futuro.