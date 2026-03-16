Mueren dos policías en un ataque a tiros a un peaje en el centro de Colombia

Los uniformados muertos son la subintendente Diana Carolina García, de 42 años, y el patrullero Jeison Alberto Daza, de 36, quienes "fueron vilmente atacados mientras cumplían su misión de proteger la vida y la seguridad de los colombianos en el sector del peaje San Lorenzo", expresó Rincón en X.
Según las autoridades, dos hombres que se movilizaban en un vehículo descendieron de este y dispararon en repetidas ocasiones contra los policías.
Uno de los policías murió en el lugar, mientras que el otro fue trasladado a un hospital en Girardot, donde falleció debido a la gravedad de las heridas.
"La reacción inmediata de nuestras unidades, permitió la captura de tres personas y la aprehensión de otra más, presuntos responsables de este cobarde hecho, quienes ya se encuentran a disposición de las autoridades competentes", agregó el director de la Policía.