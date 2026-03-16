Oliver Laxe: “Me han gustado los premios, me parecen muy justos”

“Me siento muy contento, no se por qué la verdad, me han gustado los premios, me parecen muy justos y me he alegrado mucho por Joachim ”, dijo Laxe a medios tras finalizar la ceremonia en la fiesta de la Sociedad de servicios para los productores audiovisuales (EGEDA).

Sin embargo, el cineasta lamentó Amanda Villavieja, Laia Casanovas y Yasmina Praderas, nominadas a Mejor Sonido por 'Sirat', hubiesen perdido contra la taquillera 'F1'.

"Ahí teníamos un poco de esperanza, pero claro, estamos compitiendo contra Apple. Haber estado en el barullo de esos coches de carrera de formula 1 ya es un mérito”, añadió.

Laxe insistió en la buena relación que le ayudó a forjar la película con la Academia de Hollywood: “Siguen dándonos amor y diciéndonos, queremos más de vuestra movida”.

También aseguró que esta experiencia le ha dejado más confianza y la seguridad de que su arte va por buen camino.

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“Se demuestra que un cine mas frágil, no académico, mas sensorial, tiene su lugar y que ahí hay una cantera donde picar”, afirmó.