ONG pide a petroleras extranjeras en Venezuela cumplir con compromisos de transparencia

"Instamos a las empresas a implementar en Venezuela los compromisos y obligaciones asumidos en sus países de origen y frente a organismos internacionales, como la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico) y la EITI (siglas en inglés de Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas)", dijo la ONG en la red social X.

Entre esos compromisos y obligaciones, también señaló la implementación de políticas anticorrupción y la cooperación con gobiernos y con la sociedad civil.

En el país tienen presencia empresas como la estadounidense Chevron, la española Repsol, la italiana Eni y la francesa Maurel & Prom, y recientemente Caracas suscribió un acuerdo con la británica Shell.

Al Gobierno de la presidenta encargada Delcy Rodríguez, Transparencia Venezuela reiteró las solicitudes sobre publicar las condiciones de inversión, transparentar contratos y acuerdos, garantizar licitaciones competitivas y divulgar el registro de inversiones extranjeras.

En su publicación, la organización no gubernamental consideró positivo el interés de capitales y empresas internacionales en invertir en Venezuela "a pesar de las múltiples condiciones adversas", pero aclaró que los sectores hidrocarburos y minería "no solo necesitan grandes inversiones, tecnología y experiencia".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

"Se requieren instituciones sólidas y que las empresas se hagan responsables de sus impactos sobre la gente y sobre los recursos naturales con integridad, para lograr mejoras sostenibles y crecientes en las condiciones de vida de los venezolanos", explicó.

En ese sentido, afirmó que el éxito de las inversiones debe traducirse en desarrollo sostenible, oportunidades para la población, protección ambiental y respeto a los derechos humanos, todo ello "con transparencia, rendición de cuentas y convivencia pacífica".

Tras la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos en Caracas el pasado enero, Venezuela abrió su industria petrolera al capital privado y extranjero con una sustancial reforma de su Ley Orgánica de Hidrocarburos en pleno acercamiento con Washington.

En febrero pasado, el secretario de Energía de EE.UU., Chris Wright, viajó a Caracas y estableció con Rodríguez una asociación energética a largo plazo, una agenda de trabajo que continuó con la visita este mes de marzo del secretario de Interior, Doug Burgum.