ONG venezolana exige difusión de lista de presos políticos liberados tras informe de ONU

"También exigimos la publicación inmediata de la lista completa de personas excarceladas. Las familias tienen derecho a saber quiénes han sido realmente liberados, cuántas personas continúan detenidas arbitrariamente y bajo qué condiciones se están produciendo estas excarcelaciones", señaló la ONG en una publicación en X.

A su juicio, sin una lista "pública y verificable", las liberaciones "seguirán rodeadas de opacidad".

Türk indicó más temprano que su oficina no ha recibido de las autoridades de Venezuela una lista oficial de los presos políticos liberados tras el ataque de EE.UU. a principios de año y la captura de Nicolás Maduro, y tampoco ha tenido acceso sin restricciones a los centros de detención, como ha solicitado.

Señaló que ninguna de esas peticiones "ha tenido éxito hasta la fecha" y pidió mayor transparencia en lo referido a la puesta en libertad de estos detenidos.

Tras la captura de Maduro, el Gobierno encargado de Delcy Rodríguez anunció un proceso de excarcelaciones de un "número importante" de personas, al que se sumó la aprobación de una ley de amnistía que ha otorgado 7.727 libertades plenas, la gran mayoría de ellas a personas que estaban en libertad con medidas cautelares. Solo 253 estaban encarcelados.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En su declaración, Türk destacó como elemento positivo que se había reunido con las autoridades venezolanas al más alto nivel y que éstas aceptaron reanudar la emisión de visas para su personal, que así podrá retornar al país.

Los representantes de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU fueron expulsados de Venezuela en febrero de 2024, luego de que el alto comisionado manifestara su preocupación por la posible desaparición forzada de la activista Rocío San Miguel, quien fue liberada días después de la captura de Maduro, después de casi dos años de prisión.

El Gobierno de Venezuela acusó este lunes a Türk de tener un "sesgo inmoral" y de actuar como una "caja de resonancia de falsedades".