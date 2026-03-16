Paraguay aplicará "economía de guerra" y hará ajuste de gasto público

"La situación fiscal no es la más fácil. Al país le va bien, al fisco no tanto. Eso es raro, pero es lo que está ocurriendo", declaró el funcionario durante una conferencia de prensa tras reunirse con el presidente paraguayo, el economista Santiago Peña.

Fernández Valdovinos explicó que la recaudación tributaria, que tuvo un incremento interanual del 20 % en el primer año de esta Administración (agosto de 2023-agosto de 2024), se desaceleró "fuertemente" en alrededor del 9 % en el segundo año de la actual gestión, y marca, en los últimos meses, "un decrecimiento en términos nominales".

"Lógicamente, cuando no existe esta recaudación tributaria, es el momento adecuado para ajustarse los cinturones", sentenció el titular de Economía, quien aseguró que comunicará a sus colegas de gabinete un plan con las nuevas "reglas" sobre "el margen financiero" que tendrá cada institución.

En ese sentido, reconoció que existen "deudas pendientes" a contratistas del Estado por un "enorme monto", sin mencionar cifras, y anunció que presentará a los proveedores más grandes un proyecto de "cesión de créditos" y un plan de pagos.

También advirtió de que los recursos procedentes de la venta de la energía producida por las hidroeléctricas de Itaipú y Yacyretá, que el país comparte con Brasil y Argentina, respectivamente, están bajando por cuenta de la devaluación del dólar.

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"El tipo de cambio más bajo que todos celebramos, pero al fisco no le conviene, porque son ingresos en dólares que convertidos están siendo convertidos a un tipo de cambio mucho menor al previsto en el presupuesto general de gastos", ilustró Fernández Valdovinos, que descartó rumores sobre su posible renuncia.

El ministro anticipó que la ejecución presupuestaria no podrá ser la prevista en el Presupuesto General de Gastos de la Nación de 2026, estimado en 149,7 billones de guaraníes (unos 18.995 millones de dólares) y que estableció un aumento de la recaudación del 8 %.

No obstante, aclaró que "hay sectores prioritarios que van a estar blindados y protegidos" de los ajustes, como la educación, la salud, seguridad y la red de protección social.

Además, sentenció que no se prevé una subida de los impuestos para remediar la baja de ingresos.

"Todo lo demás va a funcionar con lo que tenemos en este momento en términos impositivos. No se van a subir los impuestos", insistió.

El jueves pasado, gremios de la construcción denunciaron que el Estado adeuda cerca de 360 millones de dólares a contratistas por obras públicas, mientras que empresas farmacéuticas reclamaron el pago de 775 millones de dólares.

Consultado al respecto, Peña indicó entonces que se honrarán, en "el corto plazo", las deudas que tiene el Estado mediante la "contención de los gastos corrientes".

Paraguay, que prevé un crecimiento de su economía del 4,2 % este año, tiene una deuda pública que ascendía en enero pasado a 20.522,7 millones de dólares, equivalente al 36,4 % del producto interior bruto, y un déficit fiscal que cerró en 2025 1.047 millones de dólares, un 2,0% del PIB, según datos del Ministerio de Economía y Finanzas.