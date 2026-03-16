Paraguay y España activan programa piloto de migración circular con trabajadores agrícolas

El grupo de temporeros -que se completa mañana con la partida de otros 55 trabajadores y debe regresar al país en noviembre próximo- salió del Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi, que sirve a la capital paraguaya, Asunción, tras completar un proceso de selección y capacitación que se inició en febrero pasado y contó con la supervisión de representantes de las empresas interesadas.

"Se postularon 2.400 personas y después quedaron 300 que fueron entrevistadas por los representantes de las empresas españolas. De esas 300 quedaron 100 que son las seleccionadas para participar en esta primera experiencia de Migración Circular", explicó a EFE sobre este programa la viceministra de empleo y seguridad social paraguaya, Verónica López.

La funcionaria señaló que espera que estos trabajadores, la mayoría de ellos menores de 30 años, ayuden a desarrollar a su regreso la industria local de frutos rojos.

Antes de dejar el país, los trabajadores tuvieron una emotiva despedida con sus familiares y las palabras de aliento de funcionarios locales y el embajador español en Asunción, Javier Parrondo.

"Lo que hemos puesto aquí entre todos es la mejor plataforma para que ahora ustedes sean los protagonistas", dijo el diplomático a los viajeros.

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"En el siglo XXI la migración no es ese proceso en el cual uno abandona su país de manera casi dramática, no, es un proceso ordenado, regular, por el cual uno se desplaza a otro país, en este caso España, y regresa. En Navidades aquí les estaremos esperando", añadió.

Dayana Marejos, una de las participantes que viajó este lunes, explicó a EFE que espera usar el dinero que gane en España para invertir en un pequeño negocio en su país y confió en que esas eventuales ganancias les ayuden a criar a su hijo.

"Va a ser una buenísima oportunidad, también voy a conocer más cultura y traer algo productivo, venir a invertir en mi país y darle lo mejor a mi hijo, mi hijo es mi mayor motivación, él me motivó a esto", aseguró la mujer de 27 años.

Paraguay y España firmaron en julio de 2025, con ocasión de la visita del jefe del Gobierno español, Pedro Sánchez, a Asunción, un memorando de entendimiento sobre migración circular, similar a los que ya existen con países como Ecuador, Honduras o Marruecos.

La contratación en origen supone aproximadamente el 15 % del total del empleo que genera el sector de los frutos rojos de Andalucía, radicado prácticamente en Huelva.

El sector de los frutos rojos español cuenta con una larga trayectoria en el uso de estos mecanismos de contratación en origen, tradicionalmente con procesos de selección en países como Marruecos, entre otros, para cubrir picos de demanda durante la recolección.