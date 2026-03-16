Pekín y Washington logran "consensos preliminares" en París, según viceministro chino

"Durante el último día y medio, los equipos de China y Estados Unidos han mantenido consultas profundas, francas y constructivas", afirmó Li, citado por la agencia estatal Xinhua.

Según el alto cargo, ambas partes alcanzaron "consensos preliminares sobre algunos temas" y acordaron continuar el proceso de diálogo en las próximas etapas.

Li añadió que ambas partes trataron la posibilidad de "establecer un mecanismo bilateral de trabajo para promover la cooperación en comercio e inversión" y coincidieron en que "unas relaciones económicas y comerciales bilaterales estables benefician a ambos países y al mundo"

Las conversaciones, celebradas en la sede de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) en la capital francesa, constituyen la sexta ronda del mecanismo bilateral de consultas económicas y comerciales establecido en 2025 tras el fuerte deterioro de las relaciones comerciales entre las dos mayores economías del mundo.

El diálogo reunió a delegaciones encabezadas por el viceprimer ministro chino He Lifeng y el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, con la participación también del representante comercial estadounidense, Jamieson Greer, y del propio Li.

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Las consultas buscan rebajar las tensiones derivadas de la guerra arancelaria iniciada por Washington tras el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca en 2025 y preparar posibles acuerdos de cara a la prevista visita del mandatario estadounidense a China a finales de marzo, si bien el propio Trump puso en duda en las últimas horas que se produzca el viaje, que condiciona a que Pekín ayude a la reapertura del estrecho de Ormuz.

Ese viaje, que la Casa Blanca situaba entre el 31 de marzo y comienzos de abril, no ha sido confirmado por Pekín y llega en un contexto de incertidumbre comercial después de que el Tribunal Supremo estadounidense limitara recientemente parte del marco jurídico utilizado por la Administración Trump para imponer aranceles generalizados a China.

A ello se suma la apertura la semana pasada por parte de Washington de nuevas investigaciones comerciales bajo la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, centradas tanto en supuestas prácticas relacionadas con el trabajo forzoso como en el exceso de capacidad industrial en diversas economías, entre ellas la china.

El Ministerio de Comercio de China criticó este lunes las investigaciones por supuestas prácticas relacionadas con el trabajo forzoso, y acusó a Washington de utilizar ese mecanismo como pretexto para "levantar barreras comerciales".