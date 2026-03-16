Presidente alemán pide cese de la guerra ante su posible expansión y el bloqueo de Ormuz

Según "informaciones" disponibles, "Irán tiene muchas posibilidades de perturbar el tráfico marítimo por el estrecho de Ormuz. Así que deberíamos llegar lo antes posible a un fin, al final de las hostilidades. Y también llamar a todas las partes en conflicto para que esto sea una realidad", explicó, de acuerdo con una traducción simultánea.

Steinmeier respondió así a una pregunta en la Ciudad de Panamá durante una comparecencia ante la prensa tras una reunión con el presidente panameño, José Raúl Mulino, en el marco de la primera visita de un presidente alemán al país centroamericano.

El alto funcionario alemán dijo que considera "muy peligrosa" la posibilidad cierta de que la guerra de Irán se expanda en un futuro, argumentando que se han "visto muchos indicios en los últimos días que van en esta dirección".

El presidente estadounidense, Donald Trump, instó el fin de semana a varios países aliados a prestar su ayuda para permitir el paso de buques por el estrecho de Ormuz, un paso estratégico para el petróleo que está siendo bloqueado por Irán como respuesta a los ataques estadounidenses, pero la idea ha sido rechazada por varios aliados, sobre todo europeos.

"Algunos están muy entusiasmados, otros no, y algunos son países a los que hemos ayudado durante muchos años. Los hemos protegido de fuentes externas terribles y no están tan entusiasmados. Y el nivel de entusiasmo es importante para mí", declaró Trump a la prensa en la Casa Blanca este lunes.

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La alta representante de la Unión Europea (UE) para Asuntos Exteriores y Seguridad, Kaja Kallas, afirmó que el estrecho de Ormuz está "fuera del ámbito de actuación de la OTAN" e insistió en que "la guerra de Irán no es la guerra de Europa".

Panamá es la primera parada de una gira que se extenderá hasta el próximo viernes y que llevará a Steinmeier también a Guatemala y México, centrada en fortalecer las relaciones con esas naciones latinoamericanas.