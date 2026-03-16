Presidente de Alemania califica a Panamá de "socio fiable" en pleno impulso de relaciones

"Dentro de Naciones Unidas, Panamá es un socio fiable. Panamá es miembro no permanente del Consejo de Seguridad. En la defensa del orden basado en reglas, y los principios de la Carta de Naciones Unidas, Panamá es un actor importante. Quisiera darle las gracias por defender estos principios con tanto dinamismo", declaró Steinmeier.

En ese sentido, el presidente alemán afirmó que su primera visita oficial a Panamá se realiza en un momento en el que las reglas del juego del orden mundial están siendo "atacadas", por lo cual es su intención fortalecer los lazos con socios confiables como Panamá.

"Lo que buscamos son asociaciones con países soberanos, seguros de sí mismos, que pueden ofrecernos algo, y a los que nosotros podemos ofrecer algo", remarcó Steinmeier, según un comunicado de la Presidencia panameña.

A la parada del presidente alemán en Panamá, la primera en 75 años de relaciones entre ambos países, seguirán otras dos en Guatemala y México.

Sobre el escenario global, ambos países mostraron su preocupación por el conflicto bélico en Oriente Medio y el rol que juegan la Unión Europea y Alemania, así como el impacto económico para Panamá a través de los aumentos de los derivados del petróleo.

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Los presidentes coincidieron en que la vía a seguir es fortalecer aún más las relaciones diplomáticas, comerciales y de cooperación, para impulsar el bienestar de sus pueblos en momentos en que el orden internacional sufre transformaciones.

"Como miembro no permanente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para el periodo que culmina a final de año, nuestro país trabaja en conjunto con el Gobierno de Alemania, de manera constructiva por el respeto a los principios de la Carta de Naciones Unidas, el Derecho Internacional, la seguridad global y el principio del multilateralismo", indicó Mulino.

El gobernante panameño adelantó que apoyarán la aspiración de Alemania de convertirse en miembro no permanente del Consejo de Seguridad de la ONU en el año 2027: "Desde ya puede contar con el voto de Panamá para esa candidatura", afirmó.

Igualmente, sostuvo que aprecia el rol que ha jugado Alemania a través de su apoyo a Panamá en su lucha para salir de la lista discriminatoria de la Unión Europea sobre compromisos relativos a los estándares internacionales para la prevención del blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo.

"Esperamos tener ese apoyo nuevamente en la próxima evaluación", dijo Mulino.