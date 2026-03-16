"Más del 60% del territorio de la ciudad (Kostiantínivka) está bajo nuestro control", dijo Valeri Guerásimov, jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, al inspeccionar las tropas.

Guerásimov, citado por las agencias rusas, agregó que la agrupación de tropas Zapad (Oeste) tiene bajo su control más de la mitad de Limán (Krasni Limán para los rusos).

Simultáneamente, agregó, continúa la ofensiva sobre la ciudad minera de Dobropillia, al oeste de Donetsk, región cuyo pleno control es demandado por Rusia en todas las rondas de negociaciones para la paz en Ucrania.

Actualmente, las tropas rusas aún no controlan entre el 15 % y el 17 % de esa región, según las autoridades del país.

"Los combates más intensos se están desarrollando en la zona de responsabilidad del grupo Tsentr (Centro). Las unidades y formaciones del grupo avanzan hacia Dobropillia", dijo Guerásimov.

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Según el general ruso, la conquista de Grishine y Novi Donbás, ubicados a varios kilómetros de Pokrovsk, "está a punto de completarse".

Guerásimov también habló de la situación en el frente de la región sureña de Zaporiyia, donde continúan los combates callejeros en la estratégica localidad de Orijiv, explicó.

Paralelamente, las tropas siguen creando una franja de seguridad en las regiones norteñas ucranianas de Sumi y Járkov, según el general ruso.