Rusia pide para Irán las garantías de seguridad que no quiere conceder a Ucrania

"Aquí se necesitan garantías. Entiendo perfectamente que Irán necesita tales garantías", dijo Lavrov en rueda de prensa tras reunirse con su colega keniano.

Al respecto, subrayó que Rusia está "dispuesta a jugar en este proceso, como aseguró más de una vez el presidente, Vladímir Putin, un papel de mediador si ese rol es necesario".

"Considero que nosotros contamos con esas capacidades", afirmó y abogó por el cese "urgente" de las acciones militares y se pronunció a favor de un "arreglo político".

El primer paso para ello, señaló, debe ser suspender de manera inmediata los ataques que dañan la infraestructura civil y "causan víctimas entre la población civil, tanto de los países árabes del golfo como de la República Islámica de Irán".

Lavrov recordó que, mientras el presidente de EE.UU., Donald Trump, aseguró que Irán será "completamente destruida", el Ejército israelí habla de aún existen "miles de objetivos" en la república islámica y que los bombardeos proseguirán "tres semanas, como mínimo".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

"Por ellos es difícil predecir las consecuencias de esta crisis y en qué puede terminar si ahora, de inmediato, no nos detenemos, entramos en razón, y no empezamos a consensuar acuerdos que en esta ocasión no sean torpedeados", señaló.

El ministro ruso aseguró que "seguramente" EE.UU. e Israel "ya han comprendido ahora qué equivocados estaban" cuando pensaban que "en unas pocas horas" lograrían la rendición de Irán, que -adujo-, "por supuesto, se defiende".

Irán "responde a la agresión con ataques a la infraestructura militar que los que le atacaron tienen en la región. Y, lamentablemente, sufren también los países" del Golfo Pérsico, dijo.

Putin ha mantenido desde el comienzo del conflicto dos conversaciones telefónicas con el presidente iraní, Masud Pezeshkian, quien agradeció al jefe del Kremlin su ayuda.

Trump aseguró el pasado viernes que cree que Rusia está ayudando a "un poco" a Teherán. "Ya saben, es como, bueno, ellos lo hacen y nosotros también. Para ser justos, ellos lo hacen y nosotros también", añadió.

Desde el inicio de los ataques el 28 de febrero, Rusia habría compartido datos de localización de objetivos militares estadounidenses en la región para ayudar a Teherán a planear la respuesta con misiles y drones, según informaron diversos medios estadounidenses, como The Washington Post y CNN.