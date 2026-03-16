Sánchez pide una reflexión a la sociedad británica para revertir el 'brexit'

"Las sociedades pueden cometer errores, pero también se pueden revisar esos errores. Creo que fue un error que el Reino Unido abandonara la Unión Europea y hoy hay muchos datos y hechos que muestran que ese camino no era el correcto", subrayó Sánchez, en una entrevista en el pódcast británico 'The rest is politics', en la que analiza diversos asuntos de política internacional y aborda también algunas cuestiones nacionales.

Por eso cree que el Reino Unido debería reflexionar sobre la decisión que tomó y que considera que fue "una pérdida terrible" para ambas partes, aunque reconoce que es un asunto que polarizará a los ciudadanos británicos y que es difícil de afrontar.

En cualquier caso y aunque alberga la esperanza de que ese país se incorpore a la UE, recalca que no hay otro camino que una mayor cooperación.

En la entrevista, Sánchez reiteró su posición crítica al ataque de Estados Unidos e Israel a Irán, defendió que España no haya permitido el uso de las bases estadounidenses en España y recalcó que los verdaderos aliados son los que se dicen la verdad pase lo que pase.

En ese sentido ve "un claro desafío" por parte de la administración estadounidense en lo que respecta al debilitamiento del orden internacional.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Sánchez aseguró no sentirse solo en su posición sobre Irán y restó importancia al silencio que guardó el canciller alemán, Friedrich Merz, en el momento en el que, en la Casa Blanca, junto al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, este amenazó a España con un embargo comercial.

Al respecto, señaló que la posición de Merz tuvo que ser muy incómoda y que entendió que el canciller ya dijo en su reunión privada con Trump que la política comercial corresponde a la Unión Europea y no es una cuestión bilateral.