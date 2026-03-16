Seúl aumentará la generación nuclear y con carbón ante la crisis en Oriente Medio

Las autoridades y el partido gobernante acordaron retirar el sistema que limita la generación con carbón al 80 % de la capacidad instalada, durante una reunión este lunes del grupo de trabajo de respuesta económica a la crisis energética derivada del conflicto provocado por la guerra de Israel y EE.UU. contra Irán, según la agencia local de noticias Yonhap.

También pactaron elevar la tasa de utilización de las centrales nucleares desde el actual nivel, cercano al 70 %, hasta un margen cercano al 80 %, mediante la aceleración de las reparaciones de reactores actualmente en mantenimiento, a fin de que estén operativos para mediados de mayo, según la agencia.

Durante el encuentro también se confirmó que Seúl liberará de forma gradual, durante los próximos tres meses, 22,46 millones de barriles de crudo de sus reservas estratégicas, la cantidad asignada al país dentro del plan coordinado de la Agencia Internacional de la Energía (AIE) para estabilizar el mercado energético mundial.

Las autoridades surcoreanas han adoptado además otras medidas para contener el impacto del alza de los precios energéticos, como la introducción de un límite temporal al precio del combustible y la extensión de subsidios al diésel.

Corea del Sur importa alrededor del 70 % de su petróleo crudo y cerca del 20 % de su gas natural licuado desde Oriente Medio.