Sheinbaum hará donación económica "personal" a Cuba tras llamado de Obrador

"México fue el único país frente a todas las presiones que se opuso al bloqueo a Cuba, el único. Una luz en el horizonte. México siempre ha sido solidario con el pueblo cubano, siempre, un pueblo hermano. Este es un asunto de fraternidad. México es un pueblo fraterno que siempre da la mano al que sufre", dijo Sheinbaum en su conferencia de prensa diaria.

De hecho, remarcó que "corresponde, sin poner en riesgo a México, seguir apoyando al pueblo de Cuba porque esa es la esencia de lo que somos".

"Como persona pues ya veré si hacemos una aportación, ya lo informaré, lo voy a hacer de manera personal. Voy a ver (de cuánto), mañana les informo", apuntó.

Este sábado, López Obrador reapareció en redes sociales con un mensaje en apoyo a Cuba y llamó a ayudar al pueblo cubano mediante un depósito en una cuenta bancaria de una asociación civil que ha sido cuestionada por la oposición y de la que Sheinbaum dijo que "será fiscalizada".

Durante su Gobierno, López Obrador firmó un convenio con Cuba para contratar médicos de la isla y traerlos al país y, a su vez, cumplió con envíos de petróleo, tanto por contrato como por razones humanitarias.

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También el domingo, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, agradeció la "generosa solidaridad y el acompañamiento" de México, en respuesta a un mensaje del exmandatario de esa nación, Andrés Manuel López Obrador, en el que expresó su apoyo al pueblo de la isla.

Sobre los señalamientos de organismos internacionales a las violaciones de los derechos humanos en Cuba, Sheinbaum dijo que es un asunto que "le corresponde al pueblo de Cuba", e insistió en que continuará con el envío de ayuda humanitaria en medio del bloqueo petrolero de Washington que ha agravado la crisis económica que vive la isla.

Apenas el viernes, la presidenta de México celebró el acercamiento entre Cuba y Estados Unidos y reiteró que su Gobierno seguirá promoviendo el diálogo diplomático y respaldando al pueblo cubano en medio de las renovadas tensiones entre Washington y La Habana.