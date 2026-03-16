Starmer aborda con Carney la importancia de la reapertura del estrecho de Ormuz

Los dos líderes trataron la situación en Oriente Medio y coincidieron en la necesidad de "restablecer la libertad de navegación en el estrecho de Ormuz", resaltó la fuente oficial.

Además, los dos políticos reafirmaron el compromiso con Ucrania y reiteraron la necesidad de que todos los aliados mantengan la presión sobre Rusia ante el conflicto ucraniano.

Los lazos entre el Reino Unido y Canadá "son más estrechos que nunca, incluyendo una profunda cooperación en materia de comercio y defensa", precisó el portavoz.

Starmer recibió a Carney después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtiera, en una entrevista con el diario Financial Times (FT), que la OTAN afronta un futuro muy sombrío si los aliados no ayudan a abrir Ormuz.

Trump señaló que considera "lógico que quienes se benefician del estrecho ayuden a garantizar que no ocurra nada malo allí", por considerar que Europa y China dependen en gran medida del petróleo del golfo Pérsico, a diferencia de Estados Unidos.

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Sin embargo, el primer ministro británico dijo hoy en rueda de prensa que su país no se involucrará en la guerra de Irán y que trabaja con aliados, entre ellos los europeos, en un plan "viable" para reabrir Ormuz, por donde pasa una buena parte del petróleo que se compra a nivel global, sobre todo en Asia.

Agregó que abrir el estrecho es vital para garantizar la estabilidad del mercado del crudo, pero reconoció que no es "una tarea sencilla".

"Es por ello que estamos trabajando con todos nuestros aliados, incluidos nuestros socios europeos, para elaborar un plan colectivo viable que permita restablecer la libertad de navegación en la región lo antes posible y mitigar el impacto económico", subrayó.

El bloque del estrecho por parte de Irán, en represalia por los ataques de EE.UU. contra su territorio, ha provocado un fuerte aumento de los precios del petróleo, que han superado los 100 dólares el barril.