Subsecretaria italiana de Exteriores dice que pacto UE Mercosur marca inicio de nueva era

"Es un acuerdo histórico que define reglas comunes y abre camino a una cooperación política y económica sin precedentes", afirmó la funcionaria, de visita al país suramericano, al intervenir en el foro empresarial "Paraguay–Italia: escenario de colaboración económica", que reunió a autoridades, representantes de instituciones y empresarios de los dos países.

Tripodi destacó, en ese sentido, que Italia "es el primer país europeo en dar una señal concreta" con su presencia en el encuentro de este lunes, con el que aseguró busca "representar la voluntad de transformar el entendimiento político en oportunidades comerciales e industriales tangibles".

El foro buscó impulsar "nuevas oportunidades de inversión, comercio y cooperación", según destacó en un comunicado la Unión Industrial Paraguaya (UIP).

Como parte de su agenda, la subsecretaria fue recibida esta jornada en audiencia por el canciller paraguayo, Rubén Ramírez.

Durante el encuentro, celebrado en el palacio Benigno López, sede de la Cancillería, "ambas autoridades realizaron un repaso de la agenda bilateral y reafirmaron la voluntad de seguir fortaleciendo los vínculos de amistad y cooperación entre Paraguay e Italia", informó en un comunicado el Ministerio de Relaciones Exteriores.

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Además, la funcionaria se reunió con los viceministros de Relaciones Exteriores, Víctor Verdún, y el de Administración y Asuntos Técnicos, Miguel Aranda, agregó la nota oficial.

El pacto permitirá a los dos bloques, que juntos suman 31 países y representan cerca de un cuarto de la economía mundial, reducir o eliminar gradualmente los aranceles para alrededor del 90 % de sus importaciones y exportaciones.

La Cámara de Diputados de Paraguay ha incluido el debate para la ratificación del tratado en la agenda de su sesión ordinaria de este martes, después de que el Senado avalara por unanimidad el documento, el pasado 4 de marzo.