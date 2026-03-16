Suecia cierra de forma temporal su embajada en Irán y la traslada a Bakú

"En consideración al empeoramiento de la situación de seguridad en Irán, el Ministerio de Asuntos Exteriores ha decidido relocalizar temporalmente a los funcionarios de la embajada en Teherán. La embajada seguirá funcionando desde Bakú", escribió en su cuenta en X la titular de este departamento, Maria Malmer Stenergard.

Stenergard resaltó que la situación en Teherán es "muy insegura" y que Exteriores desaconsejaba desde 2022 todos los viajes a Irán, una recomendación que se modificó hace unas semanas para instar a todos los nacionales a abandonar el país.

Otros países europeos han cerrado también sus legaciones diplomáticas en Teherán en los últimos días debido a la inseguridad creada por los bombardeos estadounidenses e israelíes.