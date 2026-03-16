Mundo
16 de marzo de 2026 - 09:50

Suecia cierra de forma temporal su embajada en Irán y la traslada a Bakú

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Copenhague, 16 mar (EFE).- El Gobierno sueco anunció este lunes el cierre de forma temporal de su embajada en Teherán y su traslado a Bakú, debido a la situación de seguridad tras los ataques aéreos de Estados Unidos e Israel contra Irán iniciados el pasado 28 de febrero.

Por EFE

"En consideración al empeoramiento de la situación de seguridad en Irán, el Ministerio de Asuntos Exteriores ha decidido relocalizar temporalmente a los funcionarios de la embajada en Teherán. La embajada seguirá funcionando desde Bakú", escribió en su cuenta en X la titular de este departamento, Maria Malmer Stenergard.

Stenergard resaltó que la situación en Teherán es "muy insegura" y que Exteriores desaconsejaba desde 2022 todos los viajes a Irán, una recomendación que se modificó hace unas semanas para instar a todos los nacionales a abandonar el país.

Otros países europeos han cerrado también sus legaciones diplomáticas en Teherán en los últimos días debido a la inseguridad creada por los bombardeos estadounidenses e israelíes.