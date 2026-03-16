Taiwán probará munición antiaérea de bajo coste para interceptar cohetes de largo alcance

Durante una comparecencia ante el Parlamento recogida por la agencia CNA, el presidente del Instituto Nacional de Ciencia y Tecnología Chung-Shan (NCSIST), el teniente general Lee Shih-chiang, aseguró que las pruebas de este tipo de municiones, que serán desarrolladas por el propio organismo, están previstas para el próximo año.

El oficial hizo estas declaraciones ante el Comité de Asuntos Exteriores y Defensa Nacional del Parlamento, que este lunes organizó una audiencia sobre la eficacia de los sistemas antiaéreos y antimisiles de Taiwán, tomando como referencia el actual conflicto en Oriente Medio.

En un informe remitido al Legislativo antes del encuentro y citado por CNA, el Ministerio de Defensa Nacional (MDN) de Taiwán subrayó que la isla desarrollará y adquirirá, sobre la base de la tecnología de misiles ya existente, armas antiaéreas de bajo coste capaces de interceptar cohetes de largo alcance.

El objetivo, según la cartera castrense, es establecer "capacidades defensivas adecuadas, garantizar la resiliencia de las operaciones de defensa y salvaguardar la vida y los bienes de la población".

En la misma reunión, el teniente general Lien Chih-wei, subjefe del Estado Mayor para operaciones y planificación, recordó que Taiwán ya preveía mejorar sus defensas antiaéreas de baja, media y gran altitud, así como reforzar sus capacidades de protección frente a cohetes de largo alcance, bajo el denominado 'Escudo de Taiwán' (T-Dome).

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Este sistema de defensa aérea en capas, anunciado en octubre del año pasado por el presidente taiwanés, William Lai, busca mejorar las capacidades disuasorias de la isla frente a China, que considera a la isla como una "parte inalienable" de su territorio y no ha descartado el uso de la fuerza para hacerse con su control.