Tensión entre Mauritania y Mali por presunta detención de militares en campo de refugiados

En un comunicado, el ministerio de Asuntos Exteriores mauritano calificó hoy estas acusaciones de “totalmente infundadas y profundamente ofensivas”.

Se trata, agregó, de “afirmaciones, emitidas sin la menor prueba ni consulta previa por los canales apropiados, constituyen una acción indecente que no puede ser tolerada”.

El comunicado recordó que el campamento de M’Berra Refugee Camp, al que aparentemente se refiere el ejército maliense, está bajo la supervisión de ACNUR y de varias organizaciones humanitarias internacionales.

Situado en el este de Mauritania, cerca de la ciudad de Bassikounou, en la región de Hodh Ech Chargui, este campamento acoge, según ACNUR Mauritania, a más de 309.000 refugiados y solicitantes de asilo, de los cuales alrededor del 98 % son ciudadanos malienses.

Las relaciones entre Nouakchot y Bamako se han tensado tras varios incidentes de seguridad registrados cerca de la frontera compartida -más de 2.200 kilómetros- desde abril de 2024, a menudo relacionados con la persecución por parte del ejército maliense de grupos armados yihadistas.

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El pasado día 6 de marzo, varios medios mauritanos, entre ellos Sahara Media, informaron de que siete mauritanos fueron asesinados por el ejército maliense en la zona de Ehl Elkori, en la frontera entre los dos países.

Desde marzo de 2024, Mauritania ha iniciado una operación masiva de expulsión de extranjeros en situación irregular, entre ellos numerosos ciudadanos malienses.

Amnesty International, citando datos oficiales, informó de 28.125 migrantes expulsados durante el primer semestre de 2025.

Las tensiones también han tenido repercusiones económicas. En septiembre de 2025, cientos de comercios mauritanos fueron cerrados en Bamako.

“Cerca de 300 establecimientos están afectados”, según Saadna Hamoud, vicepresidente de la comunidad mauritana en la capital maliense.

Recientemente, Mauritania suspendió algunas exportaciones de productos alimentarios y energéticos a través de la frontera terrestre, lo que podría afectar a Mali.

El portavoz del Gobierno mauritano, El Houssein Ould Medou, explicó la pasada semana que se trata de “una medida temporal relacionada con la coyuntura mundial y con las tensiones en Oriente Medio”.