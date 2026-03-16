Tribunal venezolano niega amnistía a productor audiovisual, denuncia sindicato de prensa

De acuerdo a una imagen compartida por el SNTP en X, el Tribunal 22 en función de juicio de Caracas argumentó que el caso de González no está contemplado en la Ley de Amnistía, aprobada en febrero por el Parlamento.

El productor audiovisual, detenido junto a Mena en abril de 2025, fue acusado del delito de noticia falsa.

El sábado, el SNTP y el Colegio Nacional de Periodistas (CNP) denunciaron que un tribunal le negó la amnistía a Nakary Mena, que se suma también al rechazo a la medida para el abogado Perkins Rocha, asesor jurídico de la mayor coalición opositora.

Mena fue acusada de "instigación al odio" y publicación de "noticia falsa".

El secretario general del SNTP, Marco Ruiz, dijo a EFE el sábado que la motivación y posterior judicialización de la periodista "es absolutamente política".

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Agregó que el viernes fue apelada la decisión del tribunal, como lo permite la ley, y que ahora esperan una respuesta.

En X, el equipo del CNP en Caracas dijo que la negativa de la amnistía a Mena "confirma el patrón de persecución judicial en Venezuela".

"Los tribunales cierran la puerta a la justicia y la abren al ensañamiento. Exigimos libertad plena y cese del hostigamiento", expresó.

El diputado opositor Luis Florido, miembro de la comisión especial encargada de hacer seguimiento a la Ley de Amnistía, aseguró que no encuentra "justificación alguna para negar la libertad plena" a la periodista y a Rocha, por lo que sugirió apelar estas decisiones.

La Ley de Amnistía promulgada en febrero permite, en teoría, liberaciones de presos políticos desde 1999 hasta la actualidad, aunque la norma solo contempla 13 "hechos" ocurridos en 13 años.